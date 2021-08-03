Новости происшествий

07:05 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане трактор задавил ребенка

06:43, 03.08.2021

В селе Аппаково Альметьевского района Татарстана трактор задавил ребенка насмерть, сообщает ГТРК «Татарстан».

Предварительно, ребенок пытался забраться на груженый сеном прицеп трактора во время движения. Но сделать этого не смог и упал. В этот момент трактор на него наехал, ребенок скончался от полученных травм.

За рулем трактора находился 38-летний мужчина, у которого не было прав на управление техникой.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также