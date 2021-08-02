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Сергей Семенов завоевал 50-ю медаль сборной России на Олимпиаде-2020

14:42, 02.08.2021
Сергей Семенов завоевал 50-ю медаль сборной России на Олимпиаде-2020
Фото: vk.com/olympic_russia

Сборная России завоевала 50-ю медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Награду в медальную копилку российской команды принес борец Сергей Семенов. В соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг он завоевал бронзовую медаль. В поединке за третье место он по очкам победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса.

Теперь в российской копилке стало 12 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых медалей на Олимпиаде — 2020 в Токио.

Ранее третье место в весовой категории до 60 кг досталось россиянину Сергею Емелину.

СпортОбщество
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