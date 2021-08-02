В МВД России не планируют добавлять в паспорт графу «национальность»

Фото: пресс-служба МВД по РФ

В МВД России сейчас не разрабатывают документ, который предусматривал бы включение в паспорт графы «национальность». Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

По действующему законодательству не предусматривается внесение в паспорт сведений о национальности человека, передает ТАСС.

Фото: wikipedia.org

В конце июля председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказался о необходимости вернуть в паспорт графу «национальность». В качестве примера он привел Татарстан, где в документе есть вкладыш на татарском языке.

По мнению депутата, введение этой графы в паспорте действительно помогло бы отдельным категориям граждан жить в соответствии со своим национальными традициями. В разговоре с «Реальным временем» он подчеркнул, что законодатели лишь обсуждали эту инициативу с экспертным сообществом, вопрос еще не прорабатывался.

В апреле казанская активистка Лейла Лерон-Бахмутова рассказала, что для того, чтобы получить вкладыш в паспорте на татарском языке и с государственным символом республики, нужно написать заявление в свободной форме и заплатить пошлину в размере 300 рублей в МФЦ.



Татьяна Леухина