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В деле «поволжского маньяка» появились новые эпизоды убийств

10:35, 02.08.2021
В деле «поволжского маньяка» появились новые эпизоды убийств
Фото: кадр оперативного видео

В деле «поволжского маньяка» появились новые эпизоды убийств женщин. Об этом сообщил глава криминалистического центра СК Ложис.

Мужчина причастен к убийствам 30 женщин в Приволжском, Уральском и Центральном округах, рассказал он «РИА Новости». Ранее было известно о 26 эпизодах убийства.

«Поволжский маньяк» Радик Тагиров, подозреваемый в убийстве 26 пенсионерок, содержится в Казани в одиночной камере изолятора на Япеева. Другие заключенные, узнав о его заключении, объявили ему бойкот.

Ранее СМИ писали, что подозреваемого в убийстве 26 бабушек помогла задержать его мать, которая обратилась в полицию с просьбой найти ее взрослого сына, который уже несколько лет не выходил на связь.

Подробнее об истории «поволжского маньяка», его задержании и предъявленных обвинениях читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан
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