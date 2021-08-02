В деле «поволжского маньяка» появились новые эпизоды убийств

Фото: кадр оперативного видео

В деле «поволжского маньяка» появились новые эпизоды убийств женщин. Об этом сообщил глава криминалистического центра СК Ложис.



Мужчина причастен к убийствам 30 женщин в Приволжском, Уральском и Центральном округах, рассказал он «РИА Новости». Ранее было известно о 26 эпизодах убийства.

«Поволжский маньяк» Радик Тагиров, подозреваемый в убийстве 26 пенсионерок, содержится в Казани в одиночной камере изолятора на Япеева. Другие заключенные, узнав о его заключении, объявили ему бойкот.



Ранее СМИ писали, что подозреваемого в убийстве 26 бабушек помогла задержать его мать, которая обратилась в полицию с просьбой найти ее взрослого сына, который уже несколько лет не выходил на связь.



Подробнее об истории «поволжского маньяка», его задержании и предъявленных обвинениях читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко