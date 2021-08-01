СМИ: Тимановскую перевозят в безопасное место

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую перевозят в безопасное место, она намерена подавать прошение об убежище, сообщает ТАСС.

Сегодня Тимановская заявила, что ее пытаются насильно отправить в Белоруссию с Олимпиады в Токио.

Ранее она в соцсетях раскритиковала решение руководства поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала.

«Даже несмотря на то, что я никогда не бегала 400 м, я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением!» — заявила спортсменка.

