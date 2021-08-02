Татарстан не попал в десятку регионов по развитию ипотеки

Татарстан занял 12 место в списке регионов по развитию ипотеки. В республике 35,8 человек из тысячи за последние 12 месяцев взяли кредит на покупку жилья, сказано в инфографике «РИА Новости».



Динамика количества ипотечных кредитов за пять месяцев 2021 года относительно пяти месяцев 2020-го составила 37,6%. Средний размер ипотечного кредита в Татарстане — 2,4 млн рублей.

В первую десятку рейтинга вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская и Новосибирская области, Чувашия, Магаданская область, Удмуртия, Пермский край, Архангельская область и республика Коми. На 11 месте расположился Башкортостан. Последние места в рейтинге — у Крыма, Дагестана и Ингушетии.

В среднем по России кредит на покупку жилья за последние 12 месяцев взяли 26,9 человек из тысячи, динамика количества ипотечных кредитов за пять месяцев 2021 года относительно пяти месяцев 2020-го составила 45%, а средний размер ипотечного кредита — 2,83 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Средний размер ипотечных кредитов в Татарстане в июне 2021 года составил 2 667 999 рублей. По сравнению с маем он вырос на 6,7%.

Согласно подсчетам Национального бюро кредитных историй, в России средний размер ипотечных кредитов в июне достиг рекордных 3,25 млн рублей. По сравнению с маем 2021-го этот показатель вырос на 6,3%.

Маргарита Головатенко