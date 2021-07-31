В Казани создают новый питомник — экоактивисты высадят 700 корней краснокнижного растения

Казани экоактивисты создают новый питомник. Он будет находиться неподалеку от поселка Торфяной на территории 4 га. Первым был посажен ирис сибирский — это редкое растение, занесенное в Красную книгу России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Всего в этом сезоне планируется посадить порядка 700 корней ириса сибирского. Также около питомника в этом году построили помещение — в нем разместится большая климатическая камера.

Фото: kzn.ru

«Приживаемость ириса сибирского на данной территории мы уже проверяли: в 2016 году это растение уже высаживалось, приживаемость составила около 50% — для ириса это очень хороший показатель», — рассказал руководитель секции реинтродукции редких видов растений татарстанского совета Всероссийского общества охраны природы Сергей Мухачев.

Выбранная для питомника территория соответствует нужным требованиям, а также является местом обитания редких видов растений.

В июне сообщалось, что летом на Казанке по инициативе руководителя Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева создадут питомник по выращиванию краснокнижных растений.

Алексей Нечаев