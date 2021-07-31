В Казани создают новый питомник — экоактивисты высадят 700 корней краснокнижного растения
Казани экоактивисты создают новый питомник. Он будет находиться неподалеку от поселка Торфяной на территории 4 га. Первым был посажен ирис сибирский — это редкое растение, занесенное в Красную книгу России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Всего в этом сезоне планируется посадить порядка 700 корней ириса сибирского. Также около питомника в этом году построили помещение — в нем разместится большая климатическая камера.
«Приживаемость ириса сибирского на данной территории мы уже проверяли: в 2016 году это растение уже высаживалось, приживаемость составила около 50% — для ириса это очень хороший показатель», — рассказал руководитель секции реинтродукции редких видов растений татарстанского совета Всероссийского общества охраны природы Сергей Мухачев.
Выбранная для питомника территория соответствует нужным требованиям, а также является местом обитания редких видов растений.
В июне сообщалось, что летом на Казанке по инициативе руководителя Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергея Мухачева создадут питомник по выращиванию краснокнижных растений.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым