На «Гонку Героев» в Татарстане потратят €100 тысяч
8,4 млн рублей на турнир
В Татарстане на оказание услуг по подготовке и проведению спортивно-массового мероприятия «Гонка Героев» потратят 8,4 млн рублей. Заказчик — Минспорта РТ. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Соревнования пройдут 20—21 августа этого года на Свияжских холмах. На площадке должна быть трасса для соревнований не менее 8 км, наличие препятствий — не менее 22 штук, площадь застройки — не менее 5 Га. Также запланирована чистка и заливка чистой водой препятствий не менее 1 тысячи кубометров, потребуется и много воды для душевых — не менее 100 кубометров. Задействуют 25 сотрудников клининга. Кроме того, организаторы должны обеспечить от 500 бесплатных парковочных мест.
Для перевозки участников, судей, представителей, почетных гостей, оргкомитета арендуют комфортабельный автобус вместимостью не менее 40 человек с мягкими откидными креслами, подголовниками, индивидуальным освещением, системой кондиционирования воздуха. Организаторы должны подготовить 6 тысяч бутылок с негазированной водой объемом 0,5 л. Она должна соответствовать «ГОСТ Р 54316-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия».
Кроме того, поесть можно на «полевой кухне». Питание должно включать в себя гречневую кашу с говядиной на сливочном масле, чай и сушки. За один день должны быть накормлены 1,5 тысячи человек. На соревнованиях будут дежурить шесть бригад скорой помощи.
Также в итоговую сумму тендера входят полиграфическая продукция, оформление мероприятия, звуковое и световое оборудование, сцена, интернет-трансляция, пиротехнические услуги, ограждение трассы и так далее.
На открытии и церемонии награждения будут 2 ведущих, 1 звукооператор, 1 светооператор, диджей, режиссер, сценарист. Кроме того, состоится выступление шоу барабанщиков «Ритмикон», ВИА «Волга-Волга» или аналогичных групп.
История проекта
В прошлом году на Свияжских холмах прошла «Гонка героев — 2020». Ее участники преодолели более 8 километров и 25 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической подготовки. Около 2 тысяч участников боролись на трассе как с уже опробованными фирменными препятствиями, так и с новыми: вращающимися шестигранниками, рукоходом с веревками и рукоходом-сеткой. Главным из старых препятствий остается финальный семиметровый «Эверест».
«Гонка героев» — забеги с препятствиями. Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. В 2013 году прошла первая тестовая «Гонка героев» на военном полигоне «Алабино», которая собрала около 300 участников. Со временем мероприятие стали организовывать в разных городах. Принять участие может любой желающий старше 18 лет — для этого необходимо оплатить билет. Из бегунов формируются команды, возможно участие в индивидуальном зачете. Руководитель проекта — Ксения Шойгу.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым