На «Гонку Героев» в Татарстане потратят €100 тысяч

Фото: Максим Платонов

8,4 млн рублей на турнир



В Татарстане на оказание услуг по подготовке и проведению спортивно-массового мероприятия «Гонка Героев» потратят 8,4 млн рублей. Заказчик — Минспорта РТ. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Соревнования пройдут 20—21 августа этого года на Свияжских холмах. На площадке должна быть трасса для соревнований не менее 8 км, наличие препятствий — не менее 22 штук, площадь застройки — не менее 5 Га. Также запланирована чистка и заливка чистой водой препятствий не менее 1 тысячи кубометров, потребуется и много воды для душевых — не менее 100 кубометров. Задействуют 25 сотрудников клининга. Кроме того, организаторы должны обеспечить от 500 бесплатных парковочных мест.

Соревнования пройдут 20-21 августа этого года на Свияжских холмах. Фото: Максим Платонов

Для перевозки участников, судей, представителей, почетных гостей, оргкомитета арендуют комфортабельный автобус вместимостью не менее 40 человек с мягкими откидными креслами, подголовниками, индивидуальным освещением, системой кондиционирования воздуха. Организаторы должны подготовить 6 тысяч бутылок с негазированной водой объемом 0,5 л. Она должна соответствовать «ГОСТ Р 54316-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия».

Кроме того, поесть можно на «полевой кухне». Питание должно включать в себя гречневую кашу с говядиной на сливочном масле, чай и сушки. За один день должны быть накормлены 1,5 тысячи человек. На соревнованиях будут дежурить шесть бригад скорой помощи.

Также в итоговую сумму тендера входят полиграфическая продукция, оформление мероприятия, звуковое и световое оборудование, сцена, интернет-трансляция, пиротехнические услуги, ограждение трассы и так далее.

На открытии и церемонии награждения будут 2 ведущих, 1 звукооператор, 1 светооператор, диджей, режиссер, сценарист. Кроме того, состоится выступление шоу барабанщиков «Ритмикон», ВИА «Волга-Волга» или аналогичных групп.

Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фото: Максим Платонов

История проекта

В прошлом году на Свияжских холмах прошла «Гонка героев — 2020». Ее участники преодолели более 8 километров и 25 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической подготовки. Около 2 тысяч участников боролись на трассе как с уже опробованными фирменными препятствиями, так и с новыми: вращающимися шестигранниками, рукоходом с веревками и рукоходом-сеткой. Главным из старых препятствий остается финальный семиметровый «Эверест».

«Гонка героев» — забеги с препятствиями. Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. В 2013 году прошла первая тестовая «Гонка героев» на военном полигоне «Алабино», которая собрала около 300 участников. Со временем мероприятие стали организовывать в разных городах. Принять участие может любой желающий старше 18 лет — для этого необходимо оплатить билет. Из бегунов формируются команды, возможно участие в индивидуальном зачете. Руководитель проекта — Ксения Шойгу.

Алексей Нечаев