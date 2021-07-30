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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +29 градусов

05:29, 30.07.2021
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +29 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 30 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. В Казани — от +24°С до +27°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +25—28 градусов.

Общество Татарстан
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