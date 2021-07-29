Партия «Новые люди» предложила запретить шумные автосигнализации

Фото: Инна Серова

Сторонники партии «Новые люди» в Татарстане предложили законодательно запретить автосигнализации с громкими сиренами. Уже сейчас в большинстве сигнализаций можно при установке просто не подключать звуковой сигнал. Открытие-закрытие дверей и блокировка двигателя будут выполняться при этом нормально.

— Орущая сирена — это не панацея от угона. А беззвучная сигнализация — это элементарная вежливость, проявление уважения к соседям, — говорит сторонник партии Александр Быков. — Случается, целые кварталы ночью вынуждены слушать сработавшие без причины автомобильные сигнализации. А утром жители целого дома идут на работу с головной болью и высоким давлением.

Сейчас есть много сигнализаций, которые отправляют владельцу машины сообщение на брелок или телефон. Такие устройства — хорошая альтернатива шумным охранным сигнализациям. А их цена сопоставима со старыми.

«Новые люди» предлагают внести изменения в административный кодекс и правила дорожного движения. Нововведение коснется не только владельцев машин, но и автодилеров, производителей сигнализаций, автосервисы. Поэтому переходный период — непременное условие. За это время дилеры должны будут скорректировать «начинку» выпускаемых на рынок автомобилей, а автовладельцы смогут заменить сигнализацию или отключить звуковой сигнал.

Чтобы правила выполняли все, «Новые люди» предлагают наделить полицейских правом выдавать предписания на замену сигнализации. А также законодательно утвердить срок исполнения предписания и ввести ответственность за его нарушение. Еще один важный момент: авторы инициативы предлагают на год освободить от уплаты транспортного налога автовладельцев, добровольно заменивших сигнализацию. Это частично компенсирует их затраты на переоборудование.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы партии «Новые люди».