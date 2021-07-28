На вопросы читателей ответит Эмиль Губайдуллин, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ»

Фото: Максим Платонов

30 июля в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Эмиль Губайдуллин, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ».

Эмиль Фидаилевич в прямом эфире ответит на вопросы читателей о развитии движения WorldSkills в стране, о том, как используется научно-техническая база после чемпионата рабочих компетенций, и о проектах, связанных с подготовкой и переобучением кадров в республике.

Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставив комментарий к публикации.