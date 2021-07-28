На вопросы читателей ответит Эмиль Губайдуллин, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ»
30 июля в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Эмиль Губайдуллин, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ».
Эмиль Фидаилевич в прямом эфире ответит на вопросы читателей о развитии движения WorldSkills в стране, о том, как используется научно-техническая база после чемпионата рабочих компетенций, и о проектах, связанных с подготовкой и переобучением кадров в республике.
Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставив комментарий к публикации.Мероприятия Татарстан
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