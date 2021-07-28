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«Ак Барс» выкупил права на нападающего «Динамо» Тарасова

13:40, 28.07.2021
«Ак Барс» выкупил права на нападающего «Динамо» Тарасова
Фото: dynamo.ru

Нападающий «Динамо» Даниил Тарасов стал игроком «Ак Барса», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

30-летний хоккеист перешел в команду из Казани в обмен на денежную компенсацию. С игроком подписан двухлетний контракт.

Тарасов воспитанник московского «Динамо» и является лучшим снайпером в истории «бело-голубых» в КХЛ. Всего он провел за команду 310 матчей и набрал 137 (77+60) очков при показателе полезности «+20».

По некоторым данным, хоккеист будет зарабатывать в «Ак Барсе» 40 миллионов рублей в год.

Напомним, ранее «Ак Барс» продлил контракт с защитником Кириллом Адамчуком.

СпортХоккей
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