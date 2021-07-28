Саблисты США отказались выходить на матч с Россией на Олимпиаде-2020

Фото: Федерация фехтования России

Матч за 7–8 места между сборными России и США по фехтованию на саблях в рамках Олимпийских игр – 2020 в Токио не состоится.

Американские саблисты отказались выходить на поединок.

Старший тренер сборной России Дмитрий Глотов объяснил такое решение травмами двух представителей команды.

«Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», — приводит слова Глотова «Р-Спорт».

Напомним, ранее сборная России выиграла золото Олимпиады-2020 в одиночных соревнованиях на саблях среди женщин.