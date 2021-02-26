В Казани прокуратура требует расселить жильцов аварийного дома на улице Ватутина

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В Казани прокуратура требует от исполкома города расселить жильцов аварийного дома №14 на улице Ватутина. На бездействие властей в этом вопросе пожаловалась местная жительница.

Дом №14 на улице Ватутина признан аварийным и подлежащим сносу еще в июне 2018 года постановлением исполкома Казани №3645. Однако местные власти до сих пор не приняли мер по расселению его жильцов.

Прокуратура Казани внесла в адрес руководителя исполкома города представление об устранении нарушений жилищных прав граждан и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Напомним, дом по адресу ул. Ватутина, 14, а также дома по адресам Новостройки, 46, Хасана Туфана, 29 и Окраинная, 8 планировалось снести в течение полугода. Ответственность за их снос возложили на администрации Кировского и Московского районов, а также Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Татьяна Демина