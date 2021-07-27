В Татарстане создали рабочую группу по контролю цен на «борщевой набор»

В Татарстане создали рабочую группу, которая будет контролировать цены на овощи. В нее вошли заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков, заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер, главы Высокогорского и Мамадышского районов Рустам Калимуллин и Анатолий Иванов, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.



Группа ежедневно должна мониторить цены во всех районах республики на «борщевой набор»: капусту, лук, картофель, морковь и свеклу. Еще в обязанности группы входит выработка мер по стабилизации и снижению цен.

Прошедшие в субботу ярмарки стали одной из таких мер. Покупатели могли купить овощи по оптовым ценам. Ярмарки планируют проводить до конца осени, сообщает ТРО ВПП «Единая Россия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Татарстанстат сообщил о снижении цен на некоторые овощи. По данным статистического ведомства, морковь подешевела до 85,10 руб./кг, лук — до 32,38 руб./кг, картофель — до 44,56 руб./кг. Но подорожала свежая белокочанная капуста — до 41,59 руб./кг (+1,56%).

Маргарита Головатенко