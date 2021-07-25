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Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

14:33, 25.07.2021
Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады
Фото: olympics.com

Лариса Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи в поединке за бронзу турнира по фехтованию на рапирах со счетом 15:14. Она принесла пятую медаль сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Эта бронза стала второй в копилке сборной России. Спортсмены уже успели завоевать одно золото и два серебра.

Сегодня женская сборная России завоевала «серебро» в финале командного турнира по стрельбе из лука. Первую золотую медаль принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Спорт
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