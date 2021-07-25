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Российские лучницы завоевали «серебро» в командном турнире Олимпиады в Токио

11:22, 25.07.2021
Российские лучницы завоевали «серебро» в командном турнире Олимпиады в Токио
Фото: olympic.org

Женская сборная России завоевала «серебро» в финале командного турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.

Лучницы уступили национальной команде Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной Кореи.

Серебряными призерками Игр в составе сборной России стали Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова, сообщает RT.

Сегодня россиянка Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров взяла золотую медаль Олимпийских игр в Токио. До этого «серебро» в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров завоевала Анастасия Галашина, тхэквондист Михаил Артамонов стал третьим в весе до 58 кг.

Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан
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