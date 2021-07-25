Российские лучницы завоевали «серебро» в командном турнире Олимпиады в Токио
Женская сборная России завоевала «серебро» в финале командного турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.
Лучницы уступили национальной команде Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной Кореи.
Серебряными призерками Игр в составе сборной России стали Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова, сообщает RT.
Сегодня россиянка Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров взяла золотую медаль Олимпийских игр в Токио. До этого «серебро» в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров завоевала Анастасия Галашина, тхэквондист Михаил Артамонов стал третьим в весе до 58 кг.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым