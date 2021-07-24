В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнили на 56%

В Татарстане на сегодня построено 1 млн 489 тыс. квадратных метров жилья. Годовой план по строительству жилья выполнен на 56%, об этом заявил на совещании в Доме правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Около половины от годового объема составляет коммерческое жилье. Сейчас строители сдали уже 76 многоквартирных домов, площадь которых составляет 468 тысяч кв. м. Это составляет 37% от плана. Еще 89 домов строятся: 48 домов находятся в высокой стадии готовности, степень готовности 24 характеризуется как средняя (30—70%), менее чем на треть готовы 17 домов (до 30%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По программе социальной ипотеки сдать в этом году планируется 161 дом площадью 280 тыс. квадратных метров. Уже построены 84 многоквартирных дома, 42 дома близки к сдаче. Быстрыми темпами идет строительство индивидуального жилья. Уже готовы 6,8 тыс. домов, или 82% от запланированных показателей, сообщает пресс-служба президента РТ.



На прошлой неделе замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев сообщал о планах построить в ближайшие 10 лет порядка 30 млн кв. метров жилья в Татарстане.

