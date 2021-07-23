Центр «Эрмитаж-Казань» и «Манеж» запускают акцию «БИЛЕТ НА ВОСТОК»

С 24 июля по 5 сентября у гостей Музея-заповедника «Казанский Кремль» будет возможность приобрести акционный билет со скидкой на две восточные выставки: «Пять символов счастья» в Центре «Эрмитаж-Казань» и «Искусство ковра — эволюция смыслов» в Выставочном зале «Манеж».

Посетители увидят уникальную коллекцию китайского искусства из собрания Государственного Эрмитажа и шедевры ковроткачества XIX—XX веков, современные ковры из Азербайджанского музея ковра.

После посещения выставок «Билет на Восток» можно принять участие в розыгрыше мерча от Музея-заповедника «Казанский Кремль». В мерч входит — шопер, карандаши, блокнот, магнит, набор стикеров и каталог выставки «Пять символов счастья».

Стоимость билета: взрослый — 450 рублей, льготный (студенты и пенсионеры) — 300 рублей. Акция продлится с 24 июля по 5 сентября.

Билеты — в кассах Центра «Эрмитаж-Казань» и Выставочного зала «Манеж».

Подробнее об акции: 8 (843) 5678034, 8 (843) 5678068.+

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