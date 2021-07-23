Российские спортсмены получат по 4 млн рублей за золото на Олимпиаде

Победители Олимпийских игр в Токио в составе сборной России получат по 4 миллиона рублей в качестве призовых от государства. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Также 2,5 миллиона рублей получат серебряные призеры, за бронзу призовые составят 1,7 миллиона рублей.

«За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона. Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев. Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации — это 52 тысячи рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призеров по итогам Олимпийских игр будет много», — сказал Матыцин в интервью «РИА Новости».

Фото: t.me/olympic_russia

Напомним, сегодня в Токио проходит официальная церемония открытия летних Олимпийских игр. Они продлятся до 8 августа. Изначально Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на следующее лето.