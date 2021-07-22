В Набережных Челнах уровень безработицы составляет 0,55%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах уровень регистрируемой безработицы составляет 0,55%. Этот показатель ниже общереспубликанского значения, который по состоянию на 21 июля оценивался в 0,93%.

На учете в качестве безработных в автограде состоит 1541 человек. В базе данных насчитывается 9235 вакансий, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Из числа нетрудоустроенных, принятых на учет с начала 2021 года женщины составили 57,6%, уволенные по собственному желанию — 47,4%, молодежь в возрасте 16-29 лет — 24,1%.

Напомним, по состоянию на 21 июля в Татарстане в органах службы занятости населения зарегистрированы 18 832 безработных человека. Татарстанцам предлагается 54 716 вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике на 21 июля условно составил 0,34 чел. на одну вакансию.



Татьяна Демина