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«Сочи» одержал первую победу в еврокубках в истории клуба

20:54, 22.07.2021
«Сочи» одержал первую победу в еврокубках в истории клуба
Фото: instagram.com/pfcsochi

«Сочи» дома обыграл азербайджанскую команду «Кешля» (3:0) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу.

В составе сочинцев голы забивали Родригао, Нобоа (с пенальти) и Барсов. При этом Нобоа поучаствовал во всех забитых мячах своей команды, записав в свой актив две голевые передачи.

Эта победа стала первой в еврокубках в истории «Сочи». Для сочинского клуба матч с «Кешлей» был дебютным на европейской арене.

Ответная встреча команд состоится в Азербайджане. Победитель сыграет в следующем раунде с победителем в паре «Партизан» (Сербия) — «ДАК 1904» (Словакия).

Напомним, ранее стал известен соперник «Рубина» в 3-ем раунде квалификации Лиги конференций.

СпортФутбол
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