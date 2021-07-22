«Сочи» одержал первую победу в еврокубках в истории клуба

«Сочи» дома обыграл азербайджанскую команду «Кешля» (3:0) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу.

В составе сочинцев голы забивали Родригао, Нобоа (с пенальти) и Барсов. При этом Нобоа поучаствовал во всех забитых мячах своей команды, записав в свой актив две голевые передачи.

Эта победа стала первой в еврокубках в истории «Сочи». Для сочинского клуба матч с «Кешлей» был дебютным на европейской арене.

Ответная встреча команд состоится в Азербайджане. Победитель сыграет в следующем раунде с победителем в паре «Партизан» (Сербия) — «ДАК 1904» (Словакия).

Напомним, ранее стал известен соперник «Рубина» в 3-ем раунде квалификации Лиги конференций.