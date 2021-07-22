Депутат Госсовета Татарстана проверил ход работ по программе «Наш двор»

Жители дома 25 по улице Чуйкова, двор которого сейчас ремонтируют по программе «Наш двор», встретились с депутатом Госсовета Татарстана Маратом Нуриевым. Нуриев приехал во двор, который находится между домами 68, 68а по улице Мусина и домами 25, 25а по улице Чуйкова, чтобы обсудить с жильцами, как идет ремонт. Этот двор депутат особо отмечал, как находившийся в очень плачевном состоянии, он особенно нуждался в облагораживании.

Работы начались здесь в конце июня, во дворе уже уложен асфальт. На встречу с Нуриевым пришли не только жители этого двора, но и представители УК, которые контролируют ремонт. Как говорят сами жители, самой острой проблемой здесь, как и во многих других дворах республики, была парковка: узкая дорога не позволяла нормально ставить автомобили, приходилось заезжать на газон.

В ходе ремонта во дворе появились специальные парковочные места — довольны и автомобилисты, и пешеходы. Сейчас осталось только озеленить двор и собрать детскую и спортивную площадки. Совместно с жителями будет решаться вопрос установки деревянной сцены во дворе, а еще активистка одного из домов Елена Круглова напомнила депутату о том, что во дворе очень не хватает лавочек: тут живет много пенсионеров, им нужно летом где-то посидеть на воздухе.

Планируется, что все работы во дворе завершатся к концу лета.