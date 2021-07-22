Айдар Метшин обсудил с активистами программу благоустройства «Наш двор»

Сегодня в Оперативном центре по работе с обращениями «Единой России» состоялся круглый стол, посвященный успешным практикам вовлечения жителей в реализацию программ благоустройства в республике. Татарстан был одним из первых регионов, начавших программу реновации дворовых пространств, которая позже вышла на федеральный уровень.

В настоящее время Президентская программа благоустройства «Наш двор» находится в стадии активной реализации — выполнено более половины общего объема дорожных работ во дворах этого года. В текущем году в бюджете на благоустройство заложено 8 млрд рублей. Эта сумма будет направлена на улучшение качества жизни в 1074 дворах.

Программа беспрецедентна не только по охвату (за 5 лет с 2020 по 2024 гг. в республике отремонтируют почти 7 тысяч дворов), но и по масштабу вовлечения жителей. Только в 2021 году в голосовании за выбор объектов для реноваций приняли участие свыше 170 000 татарстанцев.

Кроме того, жильцы активно участвуют в согласовании схемы благоустройства дворов, дают свои замечания и предложения к проектам благоустройства. Все схемы дворов выложены на сайте программы и доступны для обсуждения.

Инициатором круглого стола по теме вовлечения жителей в программы благоустройства выступил Айдар Метшин. Глава Нижнекамского муниципального района и его команда накопили позитивный опыт взаимодействия с жителями и учета их пожеланий в благоустройстве общественных и дворовых территорий.

Со стороны властей к диалогу были приглашены депутат Госсовета РТ и руководитель Координационного Совета программы «Благоустройство» при РООР «Союз коммунальных предприятий РТ» Марат Нуриев, депутат Казанской городской Думы Олег Калимов, первый замглавы администрации Кировского и Московского районов Казани Ильсур Хисматуллин, представитель фонда «Институт развития городов» (оператора программы благоустройства) Анна Минниханова. Они внимательно выслушали пожелания старших по дому и наиболее активных казанцев, чьи дворы уже меняются на глазах.

«Хорошие люди у нас работают», — с благодарностью сказала старшая по дому с 40-летним стажем Гульсина Рамазанова, перечисляя все улучшения своего двора. «У меня нет других слов, кроме благодарности», — поддержала коллегу Елена Круглова: «Осталось только закрыть мусоропровод, если это возможно. И заменить его на современную контейнерную площадку». Представители управляющих компаний РТ заверили, что вопрос легко решится, как только будет проведено общее собрание жильцов и составлен протокол по его итогам.

Пожелания по «мусорной реформе» в масштабах отдельного двора высказал и Евгений Андреев-Мануилов. Чтобы навести порядок на мусорной площадке, он попросил установить видеокамеру. Также он высказал предложение о строительстве экопарковок, чтобы примирить автомобилистов и сторонников озеленения.

Говоря о налаживании взаимодействия жильцов и исполнителей программы благоустройства Айдар Метшин сказал, что не все получается с первого раза. «Все мы учимся: и управляющие компании, и строители, и жильцы. И главное, что мы движемся в правильном направлении. Уже видны позитивные изменения, которые воодушевляют нас всех продолжать делать наши города лучше и удобнее».