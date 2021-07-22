Сборная Гвинеи отказалась от выступления на Олимпиаде из-за коронавируса

Власти Гвинеи приняли решение отказаться от выступления спортсменов своей страны на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Такой шаг они объяснили угрозой распространения коронавируса, о чем сообщили в письме, адресованном президенту Олимпийского комитета Гвинеи.

«В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио», — говорится в письме.

При этом информационное агентство АФП выдвинула версию, что власти Гвинеи не смогли найти средств для отправки сборной в Токио. Всего на Олимпиаде она должна была быть представлена пятью спортсменами.

Напомним, накануне стало известно о первом спортсмене, отстраненном от Олимпийских игр — 2020 из-за двух положительных тестов на коронавирус.

