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Сборная Гвинеи отказалась от выступления на Олимпиаде из-за коронавируса

10:50, 22.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Сборная Гвинеи отказалась от выступления на Олимпиаде из-за коронавируса
Фото: olympics.com

Власти Гвинеи приняли решение отказаться от выступления спортсменов своей страны на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Такой шаг они объяснили угрозой распространения коронавируса, о чем сообщили в письме, адресованном президенту Олимпийского комитета Гвинеи.

«В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио», — говорится в письме.

При этом информационное агентство АФП выдвинула версию, что власти Гвинеи не смогли найти средств для отправки сборной в Токио. Всего на Олимпиаде она должна была быть представлена пятью спортсменами.

Напомним, накануне стало известно о первом спортсмене, отстраненном от Олимпийских игр — 2020 из-за двух положительных тестов на коронавирус.

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