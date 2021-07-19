Сбер в Татарстане принял участие в экологическом проекте «Чистая Волга»
Сбер принял участие в проекте «Чистая Волга» в Казани, в рамках которого прошли круглый стол, посвященный оздоровлению Волги, и волонтерская акция по раздельному сбору мусора на берегу реки. Проект «Чистая Волга» — это добровольный вклад ответственного бизнеса в реализацию национального проекта «Экология».
В рамках круглого стола участники обсудили вопросы оздоровления реки Волга. Спикер от Сбера рассказал о реализуемых экологических проектах, таких как очистка русла рек, укрепление береговых линий, модернизация очистных сооружений и акции по мониторингу состояния реки, которая была проведена в День Волги. В рамках акции волонтёры одновременно отобрали пробы воды в 15 городах, расположенных по всему течению реки. Эта уникальная по масштабу акция проводилась впервые, а её результаты позволят узнать объективную картину экологического состояния самой протяжённой реки Европы.
Также в рамках экологического проекта «Чистая Волга» волонтеры Сбера приняли участие в очистке от мусора береговой линии реки Волги.
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Подобные инициативы Сбер реализует в рамках стратегии ESG (Environmental, social and corporate governance), что переводится и расшифровывается примерно, как экологическая, социальная и корпоративная ответственность. Мы регулярно генерируем новые ESG-проекты, большинство из которых предлагают и реализовывают наши сотрудники».
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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