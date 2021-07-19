Сбер в Татарстане принял участие в экологическом проекте «Чистая Волга»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Сбер принял участие в проекте «Чистая Волга» в Казани, в рамках которого прошли круглый стол, посвященный оздоровлению Волги, и волонтерская акция по раздельному сбору мусора на берегу реки. Проект «Чистая Волга» — это добровольный вклад ответственного бизнеса в реализацию национального проекта «Экология».



В рамках круглого стола участники обсудили вопросы оздоровления реки Волга. Спикер от Сбера рассказал о реализуемых экологических проектах, таких как очистка русла рек, укрепление береговых линий, модернизация очистных сооружений и акции по мониторингу состояния реки, которая была проведена в День Волги. В рамках акции волонтёры одновременно отобрали пробы воды в 15 городах, расположенных по всему течению реки. Эта уникальная по масштабу акция проводилась впервые, а её результаты позволят узнать объективную картину экологического состояния самой протяжённой реки Европы.

Также в рамках экологического проекта «Чистая Волга» волонтеры Сбера приняли участие в очистке от мусора береговой линии реки Волги.



Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:



«Подобные инициативы Сбер реализует в рамках стратегии ESG (Environmental, social and corporate governance), что переводится и расшифровывается примерно, как экологическая, социальная и корпоративная ответственность. Мы регулярно генерируем новые ESG-проекты, большинство из которых предлагают и реализовывают наши сотрудники».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"