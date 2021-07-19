В Кировском районе Казани ремонтируют переулок Осиновский
Переулок Осиновский, расположенный в Кировском районе Казани, активно ремонтируют, сообщается в telegram-канале района.
Дорога ведет ко второй очереди жилого комплекса «Салават Купере». Ее заасфальтируют и организуют тротуар для пешеходов.
В Казани на проведение дорожных работ, в том числе во дворах, выделено почти 12 млрд рублей. В апреле власти обещали отремонтировать 11 улиц, 78 внутриквартальных проездов, 408 дворов, а к пяти садоводческим товариществам проложить подъездные дороги.
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