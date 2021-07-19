За воскресенье в Казани задержали 14 пьяных водителей

В Казани за 18 июля произошло четыре ДТП с пострадавшими (по два столкновения и наезда на пешехода) и 52 — с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.



В пьяном состоянии задержали 14 водителей и семь водителей, не имеющих права управления. В отделы полиции доставили трех граждан по подозрению в преступлениях.

Со стороны электросамокатчиков пресекли 40 правонарушений, еще два — со стороны велосипедистов.

В Казани в субботу, 17 июля, зарегистрировано 65 ДТП — два с пострадавшими (наезд на препятствие и столкновение) и 63 — с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко