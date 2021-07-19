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Президента Бразилии выписали из больницы

04:32, 19.07.2021
Президента Бразилии выписали из больницы
Фото: pixabay.com

Президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы после четырех дней госпитализации на фоне кишечной непроходимости, сообщает Reuters.

«Завтра я вернусь в кресло президента», — сказал он вчера.

Отмечается, что после выписки из больницы бразильский лидер продолжит получать амбулаторное наблюдение.

Проблемы со здоровьем у президента Бразилии начались 3 года назад. В 2018 году его ранили ножом в живот на предвыборном митинге. Нож повредил брыжеечную артерию, которая обеспечивает кровоснабжение кишечника — у него было несколько операций.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьМедицина
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