В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу прошла акция по поиску хозяев для бездомных собак

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу впервые прошла акция «Найди нового друга» — она посвящена поиску хозяев для собак. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города

12 питомцев из приюта «Зооцентр» привезли на встречу с казанцами. Для шести собак были найдены хозяева сегодня. Еще двух питомцев заберут из приюта на следующей неделе.

фото: kzn.ru

Отмечается, что все собаки были вакцинированы и стерилизованы. В «Зооцентре» живут 608 бездомных собак.

На единую линию по отлову бездомных животных, которая заработала в Казани с 7 июля, поступило уже 530 обращений. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Алексей Нечаев