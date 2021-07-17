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В Казани до 30 сентября продлили ограничение движения по проспекту Альберта Камалеева

10:29, 17.07.2021
В Казани до 30 сентября продлили ограничение движения по проспекту Альберта Камалеева
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани до конца сентября продлили ограничение движения транспорта и пешеходов по дороге по проспекту Альберта Камалеева. Это связано со строительством второй линии казанского метрополитена.

До 30 сентября движение ограничено по проспекту Альберта Камалеева в районе пересечения с проспектом Победы в направлении движения транспорта в сторону улицы Назиба Жиганова, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, ограничение движения по проспекту Альберта Камалеева продлевается не первый раз. В конце мая стало известно, что оно будет действовать для пешеходов и автомобилей до 15 июля.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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