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Минобороны России запустило первую AR-маску в социальных сетях

04:28, 18.07.2021

Министерство обороны России запустило первую AR-маску в социальных сетях. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.

«AR-маска призвана популяризировать Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС» в социальных сетях среди интернет-сообщества и блогеров, а также привлечь внимание общественности к военной тематике в медиа пространстве. Любой желающий пользователь социальной сети может примерить на себя AR-маску с логотипом «Медиа-АС», — говорится в сообщении.

Фестиваль проводится Минобороны РФ для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных сил Российской Федерации.

Алексей Нечаев
Общество
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