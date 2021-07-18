Минобороны России запустило первую AR-маску в социальных сетях
Министерство обороны России запустило первую AR-маску в социальных сетях. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.
«AR-маска призвана популяризировать Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС» в социальных сетях среди интернет-сообщества и блогеров, а также привлечь внимание общественности к военной тематике в медиа пространстве. Любой желающий пользователь социальной сети может примерить на себя AR-маску с логотипом «Медиа-АС», — говорится в сообщении.
Минобороны России запустило первую AR-маску в социальных сетях. Тематика маски посвящена седьмому Всероссийскому фестивалю прессы «Медиа-АС»https://t.co/7wgGCCZkLX#Минобороны #МедиаАс #АрмияРоссии #ARМаска pic.twitter.com/NKD51k9u2y— Минобороны России (@mod_russia) July 17, 2021
Фестиваль проводится Минобороны РФ для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных сил Российской Федерации.
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