В Высокогорском районе Татарстана на животноводческой ферме сгорело здание

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Высокогорском районе РТ в деревне Средний Алат загорелось здание на животноводческой ферме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

До прибытия пожарных работники фермы вывели на улицу 100 голов крупного рогатого скота. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Пострадавших нет. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

фото: ГУ МЧС России по РТ

В марте в Бугульминском районе во время пожара на ферме спасли 80 коров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана. Пожар произошел ночью 11 марта в деревне Райлан. Внутри технического помещения горел трактор и обрешетка кровли. В смежных помещениях находились животные. Охранник и руководитель фермы вывели на улицу всех животных. При эвакуации коров пострадал охранник, он получил ожоги второй-третьей степени (11%), от госпитализации отказался.

Алексей Нечаев