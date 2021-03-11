В Бугульминском районе Татарстана во время пожара на ферме спасли 80 коров

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Бугульминском районе во время пожара на ферме спасли 80 коров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

Пожар произошел ночью 11 марта в деревне Райлан. Внутри технического помещения горел трактор и обрешетка кровли. В смежных помещениях находились животные.

До прибытия пожарных работники — охранник и руководитель фермы — вывели на улицу всех животных. При эвакуации коров пострадал охранник, он получил ожоги второй-третьей степени (11%), от госпитализации отказался.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее в Татарстане произошел пожар на ферме в селе Альмендерово Апастовского района. Спасатели вместе с сотрудниками фермы спасли 77 коров и телят и приняли роды у коровы.



Ольга Плешкова