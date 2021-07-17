В Татарстане на 2,4 года сократилась ожидаемая продолжительность жизни

Ненецкий автономный округ и Чечня возглавили список снижения продолжительности жизни в России за 2020 год. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Продолжительность жизни в Чечне снизилась на 5% (на 3,8 года), в Ненецком АО — на 3,8% (2,8 года). Третье место по снижению заняла Липецкая область — на 3,7% (2,8 года). Татарстан оказался на 6 месте в списке — ожидаемая продолжительность жизни сократилась на 2,4 года. В Севастополе продолжительность жизни увеличилась на 0,05 года.

В апреле сообщалось, что по итогам 2020 года в России ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,84 года до 71,5 года. Об этом информировал Минздрав РФ. С января по декабрь 2020 года общая смертность в России увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом.

Алексей Нечаев