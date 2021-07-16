Росавтодор предупредили о возможном росте тарифов системы «Платон»

Фото: Максим Платонов

Тариф системы взимания платы с грузовиков «Платон» в феврале 2022 года может повыситься на 10 копеек, до 2,44 рубля за километр пробега, сообщил Росавтодор.

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года №843 с 1 февраля 2022 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе «Платон» прогнозируется на уровне 2,44 рубля за километр пробега. Текущий размер платы — 2,34 рубля за километр пробега», — говорится в сообщении.

Фактический размер индексации опубликуют на сайте Росавтодора в период с 10 по 20 января 2022 года после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2021 год.

Сейчас в «Платоне» зарегистрировано более 1,512 млн грузовиков массой более 12 тонн. Они принадлежат более чем 658 тысячам компаний. Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений система «Платон» обеспечивает сбор фактической статистики и рост «прозрачности» рынка грузоперевозок.

Алексей Нечаев