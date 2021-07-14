Новости общества

10:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцы сообщили о нашествии насекомых

08:58, 14.07.2021
Татарстанцы сообщили о нашествии насекомых
Фото: соцсети

В Новошешминском районе Татарстана на мосту в Ленино заметили нашествие насекомых, видео поделились в соцсетях.

На кадрах, выложенных в Сеть пользователями, можно увидеть тучи летающих насекомых над мостом. «Ими устлан асфальт, и они со скрипом под колесами давились», — отметил автор поста.

В комментариях к нашествию отнеслись с юмором и шутили, что насекомые летят в отпуск или на вакцинацию. Также в комментариях не увидели в этом угрозы, отметив, что «это сезонное».

Фото: соцсети
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также