Татарстанцы сообщили о нашествии насекомых

Фото: соцсети

В Новошешминском районе Татарстана на мосту в Ленино заметили нашествие насекомых, видео поделились в соцсетях.

На кадрах, выложенных в Сеть пользователями, можно увидеть тучи летающих насекомых над мостом. «Ими устлан асфальт, и они со скрипом под колесами давились», — отметил автор поста.

В комментариях к нашествию отнеслись с юмором и шутили, что насекомые летят в отпуск или на вакцинацию. Также в комментариях не увидели в этом угрозы, отметив, что «это сезонное».

Фото: соцсети

Маргарита Головатенко