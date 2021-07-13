В Москве назвали причины роста смертности в июне

Фото: Максим Платонов

В июне этого года в Москве умер 16 271 человек, сообщил столичный департамент здравоохранения. В мэрии считают, что рост смертности вызван не только пандемией коронавируса, но и аномальной жарой.

«Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3145 случаев. Это обусловлено значительным влиянием двух основных причин. Во-первых, в июне 2021 года были зафиксированы пиковые значения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19… Во-вторых, еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, стала аномальная жара, которая (как и летом 2010 года) привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления может спровоцировать инсульт.

В Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости — столица преодолела пиковые значения по COVID-19, заявил несколько дней назад мэр города Сергей Собянин.



Алексей Нечаев