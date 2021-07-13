Строительство нового корпуса казанской гимназии №18 планируется завершить в 2022 году

В Казани ведется строительство дополнительного двухблочного корпуса гимназии №18 с татарским языком обучения, расположенной на улице Кул Гали. Работы планируется завершить уже к сентябрю 2022 года.

Новый корпус будет рассчитан на 300 человек. Там оборудуют профильные учебные кабинеты, спортивный и актовый залы. Появится столовая на 220 посадочных мест.

Планируется, что новый корпус поможет решить проблему с перегруженностью гимназии №18. На сегодняшний день количество учеников в ней почти в 2,5 раза превышает проектную мощность, сообщается на сайте мэрии Казани. По словам директора гимназии Равиля Садыкова, для 327 школьников начальных классов уроки проходят в основном корпусе, а остальные вынуждены заниматься в соседней школе №42 (ул. Габишева, 27а) из-за нехватки кабинетов.

В самой гимназии №18 проведут капитальный ремонт. Последний раз он там был в 2016 году. До окончания всех работ ученики будут учиться в школе №42 в две смены.

Напомним, поиск подрядчика для строительства проводило ГИСУ Татарстана. На это выделили 475,3 млн рублей. Возведение пристроя названо в документации первым этапом реконструкции школы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина