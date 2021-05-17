Татарская гимназия №18 обретет долгожданный пристрой за полмиллиарда

Столовая, актовый зал и классы

У гимназии №18 с татарским языком обучения, расположенной на улице Кул Гали в здании бывшего детсада, наконец появится пристрой. Сейчас в этой гимназии учатся 610 школьников, и некоторые из них вынуждены ходить на занятия в соседнюю школу, а физкультурой заниматься в зале размером с «однушку».

Поиск подрядчика уже начало ГИСУ Татарстана, на строительство пристроя выделено 475,3 млн рублей. Дополнительный корпус будут возводить в срок с 11 июня 2021 года до 31 августа 2022-го, причем строительство пристроя названо в документации первым этапом реконструкции школы — вероятно, со временем отремонтируют и основное здание.

По данным проекта, пристрой будет четырехэтажным — то есть вдвое выше основного здания школы. В нем расположатся новые столовая и актовый зал, а также 20 дополнительных классов для учеников.

Поиск подрядчика уже начало ГИСУ Татарстана. Фото rt.rbc.ru

Из-за нехватки места детей посылают в соседнюю школу

Гимназия №18 работает с 1999 года и является единственной в районе, в которой учат на татарском языке. Как ранее сообщали СМИ, эта школа считается довольно сильной, многие жители района стремятся отдать туда своих детей. Школа выпустила 80 медалистов, пятеро выпускников стали кандидатами наук.

При этом ученики средних и старших классов в основном занимаются в соседней 42-й школе, где для них арендуют 12 кабинетов. В 18-ю гимназию эти ученики приходят только на уроки информатики, физкультуры или в столовую.

Физкультура проходит в зале площадью 35 кв. м — это как средняя однокомнатная квартира. В столовой на 11 столов в школе приходится 96 учеников — чтобы накормить всех, детей разводят по 15 (!) потокам.

В ноябре 2020 года родители обращались на телеканал ТНВ с просьбой помочь привлечь внимание к вопросу. Фото: скриншот видео ТНВ

Родители учеников ранее говорили СМИ о проблеме нехватки места в школе. В ноябре 2020 года они обращались на телеканал ТНВ с просьбой помочь привлечь внимание к вопросу.

«Очень, конечно, обидно за нашу гимназию, потому что здесь учатся ребята не только из нашего микрорайона. Здесь дети учатся из Привольного, из Салмачей, Вишневки, Вознесенского», — рассказывала тогда журналистам исполняющая обязанности директора гимназии №18 Зухра Садыкова.

В городском Управлении образования тогда заявили, что в курсе проблемы, проект пристроя на тот момент уже был готов, но не было финансирования. Денег на пристрой ожидали по линии республиканского или федерального бюджетов. Заместитель начальника Управления образования Марат Фаттиев говорил, что потребуется не менее 400 млн рублей.

Александр Артемьев