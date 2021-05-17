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Татарская гимназия №18 обретет долгожданный пристрой за полмиллиарда

12:18, 17.05.2021 10
Татарская гимназия №18 обретет долгожданный пристрой за полмиллиарда
Фото: wikipedia.org

Столовая, актовый зал и классы

У гимназии №18 с татарским языком обучения, расположенной на улице Кул Гали в здании бывшего детсада, наконец появится пристрой. Сейчас в этой гимназии учатся 610 школьников, и некоторые из них вынуждены ходить на занятия в соседнюю школу, а физкультурой заниматься в зале размером с «однушку».

Поиск подрядчика уже начало ГИСУ Татарстана, на строительство пристроя выделено 475,3 млн рублей. Дополнительный корпус будут возводить в срок с 11 июня 2021 года до 31 августа 2022-го, причем строительство пристроя названо в документации первым этапом реконструкции школы — вероятно, со временем отремонтируют и основное здание.

По данным проекта, пристрой будет четырехэтажным — то есть вдвое выше основного здания школы. В нем расположатся новые столовая и актовый зал, а также 20 дополнительных классов для учеников.

Поиск подрядчика уже начало ГИСУ Татарстана. Фото rt.rbc.ru

Из-за нехватки места детей посылают в соседнюю школу

Гимназия №18 работает с 1999 года и является единственной в районе, в которой учат на татарском языке. Как ранее сообщали СМИ, эта школа считается довольно сильной, многие жители района стремятся отдать туда своих детей. Школа выпустила 80 медалистов, пятеро выпускников стали кандидатами наук.

При этом ученики средних и старших классов в основном занимаются в соседней 42-й школе, где для них арендуют 12 кабинетов. В 18-ю гимназию эти ученики приходят только на уроки информатики, физкультуры или в столовую.

Физкультура проходит в зале площадью 35 кв. м — это как средняя однокомнатная квартира. В столовой на 11 столов в школе приходится 96 учеников — чтобы накормить всех, детей разводят по 15 (!) потокам.

В ноябре 2020 года родители обращались на телеканал ТНВ с просьбой помочь привлечь внимание к вопросу. Фото: скриншот видео ТНВ

Родители учеников ранее говорили СМИ о проблеме нехватки места в школе. В ноябре 2020 года они обращались на телеканал ТНВ с просьбой помочь привлечь внимание к вопросу.

«Очень, конечно, обидно за нашу гимназию, потому что здесь учатся ребята не только из нашего микрорайона. Здесь дети учатся из Привольного, из Салмачей, Вишневки, Вознесенского», — рассказывала тогда журналистам исполняющая обязанности директора гимназии №18 Зухра Садыкова.

В городском Управлении образования тогда заявили, что в курсе проблемы, проект пристроя на тот момент уже был готов, но не было финансирования. Денег на пристрой ожидали по линии республиканского или федерального бюджетов. Заместитель начальника Управления образования Марат Фаттиев говорил, что потребуется не менее 400 млн рублей.

Александр Артемьев
ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 17 май
    похоже на здание бывшего садика,в 90е частенько можно было встретить такой передислокацию
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    Анонимно 17 май
    да да, точно
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    Анонимно 17 май
    об этом даже в тексте написано))))
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  • Анонимно 17 май
    нехило
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  • Анонимно 17 май
    Я знаю одну татарскую гимназию в ново-савиновском районе - всю жизнь в виде пристроя к другой школе, 113.
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  • Анонимно 17 май
    При этом ученики средних и старших классов в основном занимаются в соседней 42-й школе, где для них арендуют 12 кабинетов. В 18-ю гимназию эти ученики приходят только на уроки информатики, физкультуры или в столовую.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/212806-u-tatarskoy-gimnazii-v-kazani-poyavitsya-pristroy-seychas-tam-net-mesta - совсем не дело, конечно
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    Анонимно 17 май
    В 42 школе на потолке в одном классе плесень. Это допустимо по нормам СанПиН? Там тоже требуется серьезный ремонт. Дети с обогревателями сидят и то холодно.
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    Анонимно 17 май
    42 школа нуждается в серьезном ремонте, потолки текут,плесень и холодные кабинеты.
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  • Анонимно 17 май
    Ждем. Так уж надеемся,что к новому учебному году достроят. Просьба к газете раз в месяц делать фото отчёт о строительстве пристрой, как строительство школы в д Куюки.
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  • Анонимно 17 май
    По ходу АК Таш нахватал объектов по Казани, а с объемом не справляется. Разрешение на строительство было в марте, как и в школе ,которая строится в д.Куюки. В 18 только место два месяца готовили,тянули кота за хвост. В Куюках за этот же срок уже построили почти школу. Почему тормозится наше строительство? Если сроки с 11июня,почему детей из гимназии уже в марте всех перевели в 42 школу и освободили здание? В три смены дети учатся с марта, многие на удаленке. Если застройщик не начнет строительство 11.06, то это основание для смены строительной организации!!!
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