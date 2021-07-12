Новости бизнеса

13:54 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Новак переизбран главой совета директоров «Транснефти»

13:45, 12.07.2021
Новак переизбран главой совета директоров «Транснефти»
Фото: government.ru

Вице-премьер России Александр Новак вновь избран главой совета директоров «Транснефти», говорится в сообщении компании. Он возглавляет его с 2015 года.

Кроме Новака, в совет директоров «Транснефти» входят исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, гендиректор компании «УК РФПИ» Кирилл Дмитриев, замглавы Минэнерго Павел Сорокин, глава «Транснефти» Николай Токарев, экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Членами совета директоров также являются три независимых директора: президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль, экс-президент «Башнефти» Александр Корсик и Илья Клебанов (ранее входил в совет директоров «Совкомфлота»).

Напомним, в 2017 году совет директоров «Транснефти» единогласно проголосовал за переизбрание Новака своим председателем.

Татьяна Демина
БизнесПромышленностьНефтьОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок