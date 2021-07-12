Екатерина Барабанова покидает пост заместителя председателя Госкомитета РТ по туризму

Заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Екатерина Барабанова покидает свой пост по собственному желанию. Это следует из распоряжения Кабмина РТ.

Из документа, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным, следует, что Барабанова освобождается от замещения должности зампреда Госкомитета Татарстана по туризму с 28 июля 2021 года.

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До ноября 2020 года Барабанова была единственным заместителем главы ведомства. Она занимает этот пост с 2014 года.

С 2001 года по 2006-й Барабанова занимала должность ведущего специалиста отдела государственного регулирования и организации туристической деятельности Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, затем до октября 2008 года была ведущим консультантом этого отдела, а до 2011-го — ведущим советником. С марта 2011 по март 2014-го работала на посту начальника отдела.



Татьяна Демина