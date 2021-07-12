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Екатерина Барабанова покидает пост заместителя председателя Госкомитета РТ по туризму

12:51, 12.07.2021
Екатерина Барабанова покидает пост заместителя председателя Госкомитета РТ по туризму
Фото: скриншот/tourism.tatarstan.ru

Заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Екатерина Барабанова покидает свой пост по собственному желанию. Это следует из распоряжения Кабмина РТ.

Из документа, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным, следует, что Барабанова освобождается от замещения должности зампреда Госкомитета Татарстана по туризму с 28 июля 2021 года.

Скриншот

До ноября 2020 года Барабанова была единственным заместителем главы ведомства. Она занимает этот пост с 2014 года.

С 2001 года по 2006-й Барабанова занимала должность ведущего специалиста отдела государственного регулирования и организации туристической деятельности Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, затем до октября 2008 года была ведущим консультантом этого отдела, а до 2011-го — ведущим советником. С марта 2011 по март 2014-го работала на посту начальника отдела.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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