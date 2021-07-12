B2B-маркетплейс «на_полке» вышел в Татарстан

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбера

Маркетплейс для бизнеса «на_полке», совместный проект Сбера и «Эвотора», заработал в Татарстане. Республика стала восьмым регионом присутствия платформы. Сервис позволяет малому и среднему бизнесу делать закупки онлайн напрямую у поставщиков и производителей.



Сервис «на_полке» (18+) пока доступен предпринимателям в Казани. В маркетплейсе представлено 35 категорий продовольственных и непродовольственных товаров от 12 региональных и федеральных поставщиков. Среди них ― халяльная продукция, востребованная в Татарстане и других регионах. В приоритете ― поставщики с широким прайсом и региональными брендами.

Сейчас основные клиенты «на_полке» в республике ― продуктовые магазины «у дома». В июне средний чек заказа в регионе составил 4 000 рублей. Кроме высокого сезонного спроса на воду и напитки, в топе продаж ― бакалея и товары прикассовой зоны.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Для республиканских производителей и поставщиков маркетплейс «на_полке» — это новый перспективный канал продаж и коммуникации с клиентами. Пока B2B-екоммерс только начинает развиваться в регионе. Сервис поможет наладить онлайн-продажи как крупным поставщикам и производителям, так и небольшим локальным компаниям. С помощью «на_полке» республиканские производители могут выйти в другие регионы без затрат на продвижение».

Алексей Ширяев, руководитель B2B-маркетплейса «на_полке»:

«Мы видим большие перспективы сервиса «на_полке» в Татарстане. В экономике региона доля малых и средних предприятий составляет более 25% ― это высокий показатель. В республике работает около 17 тысяч предприятий розничной торговли и около 5 тысяч предприятий общепита. При этом 95% краевого малого бизнеса пока делает закупки в офлайне».

По данным ИТ-компании «Эвотор», после пандемии показатели малого бизнеса в Татарстане стабильно растут. Так, в I и II кварталах 2021 года средняя выручка магазинов «у дома» была на 10% выше, чем в прошлом году.

В2B-маркетплейс «на_полке» специализируется на работе с традиционной розницей ― магазинами «у дома», а также общепитом, гостиницами и офисами. Предприниматели могут сравнивать предложения, выбирать лучшие цены и за счет этого сокращать издержки и улучшать ассортимент.

На B2B-маркетплейсе «на_полке» представлены 35 категорий продовольственных и непродовольственных товаров от 400 поставщиков. Покупать товары на маркетплейсе мелким оптом могут любые юридические лица и индивидуальные предприниматели. Поставщики оплачивают только комиссию за выполненный заказ. На июль 2021 года на платформе зарегистрировались более 65 тысяч пользователей. Средний чек заказа составляет 13,5 тысячи рублей. Оборот заказов «на_полке» в II квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2020 года вырос на 41%.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»