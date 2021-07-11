Детский омбудсмен Татарстана дала рекомендации, как защитить ребенка oт падения из окна

Фото: Максим Платонов (архив)

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец дала несколько рекомендаций, как уберечь детей от падения из окна. Во-первых, не стоит их открывать, если дома есть ребенок.

Чтобы не допустить несчастного случая, не стоит ставить вблизи окон мебель, по которой ребенок может залезть на подоконник. Детям также следует рассказать правила безопасности. Родителям и другим лицам не стоит оставлять их без присмотра.

Волынец обратила внимание, что на москитные сетки рассчитывать не стоит — они не уберегут ребенка от падения, так как не предназначены для этого. «Напротив — москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается, как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками», — говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена.

На окна следует установить блокираторы, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть их. По возможности следует поставить оконные решетки. Если все же есть необходимость открыть окно, сделать это следует сверху, а не снизу.

Показывая ребенку что-то из окна, необходимо крепко его зафиксировать, так он может сделать резкие движения.

На этой неделе в Татарстане возбудили несколько уголовных дел после падения детей из окон: в Казани 6 июля семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа одного из домов по улице Халезова, а в Набережных Челнах похожая ситуация произошла с пятилетним ребенком.



Татьяна Демина