Кварацхелия рассказал о своем будущем в «Рубине» после матча с «Химками»

10 июля полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия в матче с «Химками» забил единственный гол на предсезонном турнире, после чего его признали лучшим игроком встречи. После матча грузинский хавбек ответил на вопрос о своем будущем в клубе.



«Это последний гол за «Рубин»? Не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Это не от меня зависит, но я постараюсь забить много голов здесь», — цитирует Кварацхелию «Матч ТВ».

Генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов сообщал, что в «Рубин» не поступало ни одного предложения по Хвиче Кварацхелии. То же самое говорил и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

В следующем контрольном матче «Рубин» 14 июля встретится с московским «Спартаком», «Химки» в этот же день сыграют с «Сочи».

Маргарита Головатенко