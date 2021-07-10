В Казани продолжаются работы по очистке ливневок после сильного дождя
В Казани продолжают устранять последствия непогоды. Рабочие уже очистили ливневки на улицах Дзержинского, Мавлютова, Короленко, Еники, Пушкина, Восстания. Об этом сообщила мэрия столицы РТ в своем telegram-канале.
Работы по очистке ливневок продолжаются и на других улицах.
Ранее дорожники очистили ливневки на проспекте Победы. После дождя оказались затоплены улицы Дзержинского, Назарбаева и другие.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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