В Казани продолжаются работы по очистке ливневок после сильного дождя

В Казани продолжают устранять последствия непогоды. Рабочие уже очистили ливневки на улицах Дзержинского, Мавлютова, Короленко, Еники, Пушкина, Восстания. Об этом сообщила мэрия столицы РТ в своем telegram-канале.

Работы по очистке ливневок продолжаются и на других улицах.

Ранее дорожники очистили ливневки на проспекте Победы. После дождя оказались затоплены улицы Дзержинского, Назарбаева и другие.