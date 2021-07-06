В Нижнекамске выросла рождаемость на 16,3% за год

В Нижнекамске за 6 месяцев текущего года родились 1 648 детей, это на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила начальник управления нижнекамского ЗАГСа Бэлла Махотина.

По ее данным, больше родилось мальчиков — 830, а девочек — 818. В 19 семьях Нижнекамска появились двойняшки. Пятые дети появились в 17 семьях, еще в 10 семьях — шестые дети, в одной семьей — седьмой ребенок и в двух семьях — восьмые.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Естественный прирост населения составляет 155 человек. Это хороший показатель для Нижнекамского муниципального района, — приводит ее слова пресс-служба Нижнекамского района.

Она напомнила, что рекордные цифры по рождаемости зарегистрировали в 1987 году, тогда в Нижнекамске родились 5 153 ребенка. Минимальные цифры по рождаемости зарегистрированы в 1995 году. В тот год на свет появились 3 560 нижнекамцев.

В Челнах рождаемость снизилась на 2,5%. В автограде за первые полгода 2021-го на свет появились 3 235 малышей. За полгода 2020-го в автограде зарегистрировали рождение 3 316 детей.

