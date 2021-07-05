Пресс-секретарь ФК «Нефтехимик» Марсель Ибатуллин перешел на работу в пресс-службу ФНЛ
Пресс-секретарь нижнекамского ФК «Нефтехимик» Марсель Ибатуллин перешел на работу в пресс-службу Футбольной национальной лиги (ФНЛ), выяснило «Реальное время».
Об уходе Ибатуллина с поста пресс-секретаря нижнекамского клуба стало известно сегодня. В сообщении, опубликованном на официальной странице клуба во «ВКонтакте», говорится, что он ушел с должности по собственному желанию. Марсель проработал в клубе 9 лет.
В конце июня ФК «Нефтехимик» арендовал 20-летнего нападающего московского «Динамо» Максима Данилина.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым