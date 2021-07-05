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Пресс-секретарь ФК «Нефтехимик» Марсель Ибатуллин перешел на работу в пресс-службу ФНЛ

18:11, 05.07.2021
Пресс-секретарь ФК «Нефтехимик» Марсель Ибатуллин перешел на работу в пресс-службу ФНЛ
Фото: fcnh.ru

Пресс-секретарь нижнекамского ФК «Нефтехимик» Марсель Ибатуллин перешел на работу в пресс-службу Футбольной национальной лиги (ФНЛ), выяснило «Реальное время».

Об уходе Ибатуллина с поста пресс-секретаря нижнекамского клуба стало известно сегодня. В сообщении, опубликованном на официальной странице клуба во «ВКонтакте», говорится, что он ушел с должности по собственному желанию. Марсель проработал в клубе 9 лет.

В конце июня ФК «Нефтехимик» арендовал 20-летнего нападающего московского «Динамо» Максима Данилина.

СпортФутбол Татарстан
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