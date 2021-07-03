В Елабуге достроили 4-этажный долгострой

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

В Елабуге достроили четырехэтажный долгострой. Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана.

24-квартирный дом расположен на улице Тысячелетия, 1а. В скором времени владельцы квартир получат ключи от долгожданного жилья.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Строительство дома началось в 2016 году, однако стройка остановилась в 2018 году. В конце 2019 года дом включили в Реестр проблемных объектов Татарстана.

В Казани на этой неделе ввели в эксплуатацию старейший долгострой города — на улице Достоевского, 57. В квартиры заселятся 238 обманутых дольщиков. В доме площадью более 40 тыс. кв. метров 16—17 этажей, 373 квартиры, есть подземная автостоянка на 94 машино-места и детская площадка. Возводить дом начали в 2003 году, позже стройка встала, а работы возобновили в 2020 году.

Ольга Плешкова