Правительство запретило ввозить в Россию сахар и макароны с Украины

Правительство России запретило ввозить с территории Украины ряд продовольственных продуктов. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Постановление запрещает ввоз сахара, макарон, майонеза, томатного кетчупа, продуктов для приготовления соусов, приправ и вкусовых добавок, смешанных приправ, супов и готовых бульонов, заготовок для бульонов. В список также попали минеральная вода и газированная, содержащая подслащивающие и вкусоароматические вещества, мороженое и прочие виды пищевого льда, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков и другие.

Кроме этого, с территории Украины запрещен ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн или менее. Под запрет попали и готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски, а также продукты для кормления животных и жмыхи, пишет ТАСС.

В феврале правительство России запретило ввоз на территорию страны с Украины комплектующих для железнодорожных вагонов: колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.



Ольга Плешкова